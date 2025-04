Ajax en Hesterine de Reus beëindigen samenwerking

Technisch directeur Alex Kroes: “In tussentijdse evaluaties met Hesterine zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om onze wegen na het seizoen te laten scheiden. Voor de komende weken hebben we een gezamenlijk belang en dat is alles eruit halen wat erin zit. We willen het seizoen van het eerste elftal van de Ajax Vrouwen zo goed mogelijk afsluiten. We zetten na dit seizoen op een goede manier een punt achter onze samenwerking en ik wens Hesterine het beste voor de toekomst.”

Hesterine de Reus: "Bij de start van dit seizoen was, naast presteren met het eerste elftal, de professionalisering van Ajax' vrouwentak op breder vlak de doelstelling. Daaraan heb ik mij, in nauwe samenwerking met Hoofd Ajax Vrouwen Daphne Koster, met ambitie en overgave gewijd. De samenwerking komt tot een eerder dan bedoeld eind, maar dat laat onverlet dat ik met spelers en staf er met onveranderde overgave alles aan zal doen om in de resterende wedstrijden kwalificatie voor Champions League te bereiken om daarmee het seizoen goed af te sluiten."