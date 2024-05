Waarom kiest men steeds meer voor een gietvloer?

Gietvloeren worden steeds populairder en dat is natuurlijk niet voor niets. Waar we tot jaren geleden vooral zagen dat deze vloeren werden gebruikt voor magazijnen, is het de laatste jaren ook steeds gangbaarder geworden in onze woningen en dat is natuurlijk niet voor niets.

Uitstraling

Naast dat een gietvloer enorm praktisch is, heeft het ook een bepaalde uitstraling. Een ander bijkomend voordeel, is dat deze vloeren in vrijwel iedere kleur verkrijgbaar zijn. Dit maakt dat je dus altijd een vloer kunt kiezen die past bij de stijl van je woning of een stijl die je mooi vindt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een gietvloer met een bepaald patroon in je woonkamer of een prachtige grove afwerking? Kortom, keuze genoeg! Daarom zetten we de belangrijkste reden waarom steeds meer mensen kiezen voor een gietvloer, voor je op een rijtje.

De uitstraling van een gietvloer

Waar de een liever kiest voor landelijk, heeft de ander liever een wat modernere vloer. Houd je van modern, dan zijn gietvloeren hiervoor bij uitstek geschikt. Kijken we bijvoorbeeld naar een vloer van epoxy giethars, dan zijn deze niet alleen ontzettend makkelijk qua onderhoud doordat ze naadloos zijn, maar geven ze ook een strakke en moderne uitstraling. Juist doordat deze vloeren volledig naadloos en vlak zijn, zorg je direct voor een heel andere look en feel in de ruimte waar de vloer komt te liggen. Het voordeel aan de verschillende kleuren, is dat je dus niet hoeft na te denken over de beschikbaarheid. Zo is het namelijk mogelijk om je eigen kleur samen te stellen. Vooral voor bedrijven is dit ideaal, zodat ze de vloer kunnen afstemmen op de huisstijl van het bedrijf.

Onderhoudsvriendelijk

Waar alle andere vloeren naden en kieren hebben, heeft een gietvloer dit niet. Dit heeft dus ook als voordeel dat je veel minder last hebt van vuil en andere rotzooi. Omdat helemaal onderhoudsvrij natuurlijk niet kan, zal je wel minimaal een keer per week moeten dweilen en ook minimaal één tot twee keer per week met de stofzuiger door het huis moeten. Hoewel dit afhankelijk is van de samenstelling van het gezin, is het wel prettig dat je huis netjes is. Zo zouden mensen met twee honden en twee kinderen wat vaker moeten stofzuigen en dweilen, dan wanneer er een oudere man of vrouw alleen woont.

Goedkoper op lange termijn

De gemiddelde prijs per vierkante meter is bij een gietvloer wat hoger dan wanneer je kiest voor bijvoorbeeld PVC of laminaat. Toch zien we dat steeds meer mensen zich bewust zijn van het feit dat de levensduur een stuk langer is, waardoor ze uiteindelijk voordeliger uit zijn, dan wanneer er iedere 5 tot 10 jaar een nieuwe vloer moet komen. Wil jij nu alvast wat inspiratie opdoen, neem dan eens een kijkje op de website van epoxywinkel om te zien welke gietvloeren er allemaal tot de mogelijkheden behoren. Met de jarenlange ervaring kunnen ze je geheel vrijblijvend voorzien van een passend advies op maat. Zo weet je namelijk zeker dat de keuze die je maakt, er één is waar je absoluut geen spijt van zult krijgen.