Veel vragen bij zwaargewond meisje (10) in ziekenhuis Vlaardingen

In de nacht van maandag op dinsdag werd deze week een zwaargewond en niet aanspreekbaar 10-jarig meisje uit Vlaardingen opgenomen in het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd en hoe het meisje gewond is geraakt,

'Nog veel onduidelijk'

'Er is nog heel veel onduidelijk. Om helder te kunnen krijgen wat er exact is gebeurd, is er uit voorzorg onderzoek gedaan in een woning in Vlaardingen waar het meisje verbleef', zo meldt de politie donderdag. 'Zolang het onderzoek loopt, zijn wij terughoudend in het beantwoorden van eventuele vragen', aldus de politie.