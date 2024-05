Oplichter pinpas fraude opgepakt

Het is vrijdagmiddag 12 april als de twee slachtoffers telefoon krijgen. Er worden verschillende smoezen gebruikt, maar in de kern komt het op hetzelfde neer: bankpassen en waardevolle spullen moeten direct worden veiliggesteld, want er is van alles waar de slachtoffers zich zorgen over moeten maken. Bij de een belt een nepagent met het verhaal dat er een lijst met IBAN-nummers is gevonden, onder meer met het rekeningnummer van het slachtoffer. Bij de ander is het een zogenaamde medewerker van het ‘Fraude Preventieteam’ die het slachtoffer wijsmaakt dat er allerlei verdachte zaken zijn gesignaleerd, waardoor bankpassen en sieraden moeten worden veiliggesteld. In beide zaken komt er na lang telefonisch contact een ‘bankmedewerker’ om de spullen ophalen en veiligstellen.

Vrouwen van 81 en 85 jaar slachtoffer

De slachtoffers, vrouwen van 81 en 85 jaar uit Twello en Zutphen, komen er pas later achter dat ze zijn opgelicht, blijven beduusd achter en schakelen de politie in. Er wordt vanzelfsprekend onderzoek ingesteld.

Diezelfde vrijdag ziet een Zutphense melder iets verdachts bij de pinautomaat aan De Brink: een pinner met gezichtsbedekking. Agenten gaan direct op de melding af en weten twee verdachten aan te houden: mannen van 19 jaar. Eén zonder vaste woon of verblijfplaats en één uit de gemeente Lochem. Bij de mannen worden gestolen bankpassen en sieraden aangetroffen, die terug te herleiden zijn naar de twee slachtoffers. Het verdere onderzoek loopt inmiddels. De oplettende getuige is door de teamleiding van het politieteam IJsselstreek persoonlijk bedankt met een bos bloemen.