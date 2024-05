Defensiehelikopters vliegen vrijheidsambassadeurs door hele land

Ook dit jaar vliegt de Koninklijke Luchtmacht weer verschillende artiesten het land door. Flemming, Wende Snijders, Son Mieux en Claude treden vandaag tijdens de verschillende bevrijdingsfestivals op als Ambassadeurs van de Vrijheid. Zij stapten vanmorgen in op Vliegbasis Gilze-Rijen om in totaal 14 keer op te treden.

De luchtmacht zet hiervoor 4 helikopters in. Het gaat om 2 Cougar-transporthelikopters en 2 NH90 maritieme gevechtshelikopters. Het is een jaarlijkse traditie die inmiddels teruggaat tot 1991. Defensie benadrukt met deze bijdrage het belangrijk te vinden dat de bevrijding van Nederland wordt gevierd. Die is dit jaar 79 jaar geleden.

De artiesten gaan het hele land door. Zij doen alle 12 provincies aan en treden op in 14 steden. Dat zijn: Almere, Amsterdam, Assen, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen, Wageningen en Zwolle.

De helikopterbemanningen trainen het hele jaar door in binnen- en buitenland om inzetbaar te zijn voor missies. Het vliegen van de ambassadeurs en het landen op niet-standaard locaties is voor hen niet alleen een bijzondere ervaring, maar ook een waardevolle training.

Nederlandse vlag

Er vliegt vandaag nog een vijfde toestel van de luchtmacht. Boven Wageningen is een Chinook-transporthelikopter te zien met daaronder een Nederlandse vlag. Deze is een tastbaar symbool van onafhankelijkheid en staat voor verbondenheid. Er is specifiek voor Wageningen gekozen, omdat dit de stad is waar traditiegetrouw het Bevrijdingsvuur wordt ontstoken. Dat is hét symbool van eenheid, vrede en veiligheid.