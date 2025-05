Ook een tweede verdachte in beeld in onderzoek dood Cemil Önal

In het onderzoek naar de dood van Cemil Önal is een tweede verdachte in beeld gekomen. 'Van de schutter en zijn medeverdachte zijn dinsdagavond bewegende beelden getoond in de regionale en landelijke opsporingsprogramma's', zo meldt de politie dinsdag. Het 41-jarige slachtoffer werd op donderdag 1 mei doodgeschoten op een terras in Rijswijk.

Terras

Cemil Önal werd op donderdag 1 mei rond 17.45 uur doodgeschoten op het terras bij een hotel aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk, midden in het park Overvoorde. Het terras zat op dat moment vol met bezoekers. Het slachtoffer werd van dichtbij neergeschoten en overleed ter plaatse. De schutter sloeg op de vlucht.

Baard en zwarte kleding

Van de schutter werden eerder al een signalement en een foto vrijgegeven. Hij werd door getuigen omschreven als een man van ongeveer 1.80 meter met een normaal tot stevig postuur, een baard en zwarte kleding. De broek was zeer vermoedelijk van het merk Adidas, ook droeg hij zwartkleurige schoenen met een witte zool.

Tweede verdachte

Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat de schutter zich in de uren voor het schietincident in en rond het park ophield met een tweede man. Kort voor het schieten staan ze enkele minuten samen bij de ingang van het park aan de Guntersteinweg. Deze tweede man had ook een baard, droeg een zwarte capuchontrui en witte schoenen met op de hak een donker vlak. Later droeg hij een zwart shirt met een witte opdruk van het merk: Champion.

Looproute

De politie vermoedt dat deze tweede man ook betrokken was bij de dood van het slachtoffer. Hij ging niet met de schutter mee het park in, maar liep na hun treffen naar de Middachtenweg, langs het benzinestation, richting de Erasmusweg. Op de Erasmusweg is hij voor het laatst gezien, nu zonder trui, lopend in de richting van de Loevesteinlaan.

Capuchontrui uitgedaan

De schutter liep na het schieten in dezelfde richting, maar stak bij het benzinestation de Middachtenweg over en is daar voor het laatst gezien. Hij had ook zijn capuchontrui inmiddels uitgedaan. Via deze link naar de site van de politie zijn de foto's en videobeelden te zien.