Fietser die wheelies maakt aangehouden

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag 5 mei 2024 in Tilburg een man aangehouden nadat hij onder andere zonder verlichting op zijn fiets reed. Ook schold hij de agenten diverse keren uit.

Rond 02.00 uur rijden twee politiebikers door de Willem-II passage, als zij achter zich een fietser zonder licht zien rijden. Ook maakt de man continu ‘wheelies’. De agenten besluiten de man aan te spreken en verzoeken hem te stoppen. De 34-jarige Tilburger blijft echter doorfietsen en is niet van plan te stoppen. Uiteindelijk wordt hij door een agent vastgepakt en moet hij zich legitimeren. De verdachte wil zijn identiteitsbewijs niet geven en tijdens de fouillering wordt de man steeds agressiever. De man wordt aangehouden voor het niet kunnen tonen van zijn identiteitsbewijs. Tijdens de aanhouding scheldt hij de agenten uit. Ook wanneer hij in de politieauto naar het bureau wordt gebracht, blijft de verdachte de agenten beledigen. De man wordt later vandaag gehoord.