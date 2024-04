Mariniers gewond tijdens parachutesprong

De parachutes van twee mariniers zijn donderdagmiddag tijdens een sprong uit een vliegtuig verstrengeld geraakt. Een van de zeesoldaten raakte daarbij gewond, de ander niet. Een derde marinier liep verwondingen op tijdens de landing. Beide ongelukken gebeurden in het Belgische Diest, in de omgeving van Leuven. Het ging mis nadat de militairen via een C-130 Hercules-transporttoestel van de luchtmacht waren gedropt. Alle drie de mannen zijn goed aanspreekbaar.