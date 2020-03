Krijgen we het coronavirus nog onder controle of laten we ons gek maken?

Vandaag heeft het RIVM inwoners van Noord-Brabant opgeroepen zeer alert te zijn op symptomen die kunnen duiden op een mogelijke besmetting van het coronavirus. Zo is het advies dat wanneer men zich niet lekker voelt, binnen te blijven. Aan deze oproep werd wel direct gehoor gegeven, want in het uitgaansleven vrijdagavond zijn veel minder mensen op straat dan normaal.

Wereldwijd

Op de vraag of de wereldleiders tijdens de uitbraak in Wuhan genoeg hebben gedaan om de uitbraak al een halt toe te roepen, blijkt dat de meeste ondervraagden vinden van niet. Zo blijkt dat meer dan de helft (60 procent) pleitte voor een direct totaal reisverbod van en naar China.

Ook had men het liefst gezien dat de buitenlandse gasten lange tijd in het land waren ondergebracht, totdat het verspreidingsgevaar in China zelf onder controle was geweest.

Op de vraag of de Nederlandse overheid in samenspraak met het RIVM op dit moment voldoende maatregelen neemt, vindt ruim een meerderheid van niet.

Maar liefst 55 procent verdenkt alle overheden dat men teveel rekening hield met hun eigen economie en daarmee de snelheid van de verspreiding van het virus ernstig heeft onderschat.

Maatregelen in eigen land

65 Procent van de ondervraagden denkt dat de maatregelen die nu in ons eigen land worden genomen geen of weinig effect zullen hebben en het virus genoeg ruimte krijgt om zich te verspreiden. 51 Procent hoopt dat grote evenementen snel worden afgelast en dat thuiswerken, als dat kan, de komende maand wordt verplicht. 60 procent denkt dat het sluiten van scholen en andere openbare gebouwen zeker kan bijdragen aan een remmende werking.

Op de vraag of wij ons te druk maken om dit virus zegt 42 procent van de ondervraagden ja. Deze groep denkt ook dat je nieuwe uitbraken zoals deze nooit voor kan zijn. 40 Procent verwacht niet meer van de overheid dan wat ze al doen aan maatregelen. Opvallend is wel dat bijna 77 procent vindt dat wij mensen zelf de schuldige zijn.