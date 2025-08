Vanaf woensdag wordt het weer heel anders, droge en vrij zonnige periode van start

'Kans op tropisch warm in het weekend'

Voordat het droge weer begint, krijgen we eerst nog te maken met regen. Zeker vandaag kunnen felle buien overtrekken, al blijven sommige plekken grotendeels droog. Vanaf woensdag neemt de kans op regen snel af en volgt een periode met droger weer. Dat gaat vaak gepaard met zonnige perioden. Vooral in het zuiden van het land is de kans groot dat vanaf donderdag de zomerse grens van 25 graden wordt gehaald. 'Er is zelfs een kleine kans dat het tropisch warm wordt in het weekend. In het midden en noorden blijven de temperaturen vaak tussen 20 en 25 graden, maar in combinatie met het zonnige en droge weer voelt het ook daar aangenaam zomers aan', zo meldt Weeronline.

Oplopend neerslagtekort

Nadat juni grotendeels droog verliep, trokken in juli juist veel vaker buien over. Dat resulteerde in een gemiddelde neerslagsom van 77 millimeter tegenover 80 millimeter normaal. In sommige regio’s was het zelfs kletsnat, met in het noordoosten op grote schaal meer dan 100 millimeter regen.

Droogte-recordjaar 1976

Toch gaat dat dus veranderen, want met de huidige weersverwachting is te zien dat 2025 weer boven de lijn van 5% droogste jaren terecht zal komen. Door het zonnige en warme weer neemt de verdamping toe, terwijl er voorlopig nauwelijks regen valt. Recordjaar 1976 loopt nog ver voor wat betreft de droogte, dus voorlopig is het onwaarschijnlijk dat dit jaar daarbij in de buurt zal komen. Extra maatregelen tegen watertekorten zijn nu nog niet nodig, maar als het droge weer enkele weken aanhoudt, zijn aanvullende maatregelen zeker niet uitgesloten.