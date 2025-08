Weer voor aankomende week: wisselvalligheid maakt plaats voor zomerweer

Het wisselvallige weer maakt aankomende week plaats voor zonnig zomerweer. 'Maandag en dinsdag valt er nog een bui. Maandagavond is het op meerdere plaatsen nat en in de kustgebieden zelfs onstuimig met een harde westenwind, windkracht 7. Vanaf Woensdag staat een reeks droge en vrij zonnige dagen op het programma met daarbij sterk oplopende temperaturen. Donderdag en vrijdag wordt het landinwaarts 25 graden of meer', zo meldt Weeronline.

Eerst nog wisselvallig

'Voor de zomer terugkeert krijgen we eerst nog met enkele wisselvallige dagen te maken. Maandag is het lange tijd droog met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Eind van de middag neemt echter de bewolking vanuit het westen toe en begint het te regenen. Het regengebied trekt in de avond oostwaarts over het land. Ook dinsdag blijft het niet helemaal droog, met name in de noordelijke helft van het land kan een enkele bui vallen. Wel is er ook genoeg ruimte voor de zon', aldus Weeronline.

Maandagavond onstuimig met een harde wind

Daarnaast staat er op zowel maandag als dinsdag een stevige wind vanaf zee. Met name maandag eind van de middag en avond kan het stevig doorwaaien. Aan de kust kan enige tijd een harde wind komen te staan, windkracht 7, met windstoten van wel 70 km/uur.

Terugkeer vrij warm en zonnig zomerweer

Vanaf woensdag keert dan eindelijk het zomerweer terug. Er is uitgebreid ruimte voor de zon, de kans op neerslag is erg klein en de temperatuur gaat in de lift. Woensdag wordt het 'slechts' zo'n 20 tot 23 graden, maar vanaf donderdag kan het dagelijks in het binnenland ruim 25 graden worden. Lokaal kan het wel 28 of 29 graden worden. Goed nieuws voor iedereen die geen zomervakantie heeft: ook in het weekend lijkt het warme en zonnige zomerweer zich voort te zetten. Ideaal weer om lekker het terras op te gaan.