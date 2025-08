Man die op vakantie wilde gaan treft vreemde mannen aan in caravan

Deur niet meer op slot

De inwoner van Roosendaal had zijn caravan in de Egeraandijk geparkeerd. Hij wilde de mover uit zijn caravan pakken en merkte toen dat de deur van de caravan niet meer op slot zat. Hij ging de caravan binnen en trof de twee, voor hem onbekende, slapende mannen aan. Een meneer die getuige was heeft de twee mannen ook nog aangesproken.

Politie gebeld

De eigenaar van de caravan belde meteen de politie, de twee mannen werden wakker en gingen er vandoor. Ze namen nog wat eten en drinken uit de caravan mee. Vermoedelijk zijn ze de caravan binnengekomen door een raam te vernielen.

Mannen kort na incident aangehouden

Agenten namen een aangifte van het slachtoffer en een verklaring van de getuige op. Andere agenten gingen op zoek naar de twee mannen. Er was een signalement doorgegeven van de twee. Een klein uurtje later werd de eerste verdachte aangehouden op de Dijkrand in Roosendaal, de ander werd opgepakt in het Burgemeester Godwaldpark.

AVIM neemt de zaak over

'De aangehouden verdachten zitten nog vast. Het betreffen minderjarige jongens (15 en 17) zonder vaste woon- of verblijfplaats uit Algerije. De twee worden overgedragen aan de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel', aldus de politie.