Schiphol al jaren twee na grootste luchthaven binnen de Europese Unie

In het tweede kwartaal van 2025 reisden 20,7 miljoen passagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Dat is 3,1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Het aantal vluchten nam met 1,4 procent toe tot 141,8 duizend. 'Binnen de Europese Unie is Schiphol de laatste jaren de op een na drukste luchthaven wat betreft het aantal aangekomen en vertrokken passagiers', zo meldt het CBS maandag op basis van nieuwe cijfers.

Meer gevlogen in 2e kwartaal 2025

In het tweede kwartaal van 2025 werden er op alle vijf de nationale vliegvelden meer vluchten uitgevoerd dan in het hetzelfde kwartaal van 2024. Op vier van de vijf luchthavens waren er ook meer reizigers, alleen via Maastricht Aachen Airport reisden bijna 10 procent minder passagiers.

Bijna 18 miljoen passagiers via Schiphol

Met 87 procent van het totaal aantal vluchten en 87 procent van alle vervoerde passagiers is Amsterdam Schiphol Airport de grootste luchthaven van Nederland. Van en naar Schiphol waren er in het tweede kwartaal van 2025 bijna 124 duizend vluchten, 1,4 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2024. Het aantal passagiers steeg in deze periode met 3,1 procent tot 17,9 miljoen reizigers.

Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport reisden in het tweede kwartaal bijna 2 miljoen luchtvaartpassagiers, 2,2 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Van en naar de overige drie vliegvelden (Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde) waren er in het tweede kwartaal van 2025 samen 6,7 duizend vluchten en reisden 767 duizend passagiers. Dit is een toename van respectievelijk 2,2 en 5,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.

Niet alleen is Amsterdam Schiphol Airport in Nederland de belangrijkste luchthaven, ook binnen de Europese Unie is Schiphol een van de drukste vliegvelden. In 2024 was Schiphol met 66,8 miljoen passagiers de tweede luchthaven binnen de EU. Alleen via Charles de Gaulle in Parijs vlogen meer passagiers: 70,3 miljoen.