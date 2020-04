NAVO gaat COVID-19 eensgezind te lijf

Met onder meer gezamenlijk luchttransport zorgde het bondgenootschap dat al tonnen medische middelen bij bondgenoten zijn afgeleverd. De NAVO heeft een belangrijke coördinerende rol als het gaat om steunaanvragen en het hulpaanbod binnen de alliantie.

Zo zorgden Nederland, Hongarije, Noorwegen, Slovenië en Amerika voor medische en financiële steun aan jongste NAVO-bondgenoot Noord-Macedonië en doneerde Luxemburg beschermingsmateriaal aan Spanje. Deense ventilatoren en een veldhospitaal staan klaar voor Italië en Turkije levert spullen aan Spanje, Italië en landen rond de Balkan.

Versimpelde procedures

Om benodigd materiaal snel af te leveren maakt de NAVO gebruik van versimpelde procedures voor zogeheten Rapid Air Mobility. De ministers van Buitenlandse Zaken maakten eerder deze maand het op deze makkelijke manier spullen transporteren mogelijk.

Bondgenoten delen ook hun medische kennis en schaarse ziekenhuiscapaciteit. Verder wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen zoals 3D-geprinte beademingsapparaten en hergebruik van duikapparatuur als ventilatiemaskers.

Onzichtbare coronavijand

Volgens minister Ank Bijleveld-Schouten is het belangrijk gezamenlijk op te treden tegen de onzichtbare coronavijand. “Als we dat met elkaar doen, staan we sterker in de strijd tegen dit virus. Dit virus raakt ons allemaal.”

Maar pandemie of niet, ook de vaste NAVO-taken moeten doorgaan. De Defensieministers benadrukten dat training, verdediging en afschrikking niet ten koste mogen gaan van de pandemie. De gezondheidscrisis mag geen veiligheidscrisis worden, zo is de boodschap. Missies in bijvoorbeeld Afghanistan en Irak gaan gewoon door, al is het vanwege COVID-19-maatregelen in afgeslankte vorm

Toename desinformatie

De NAVO-ministers stelden ook de toename van desinformatie aan de orde. Veel staten en niet-statelijke actoren misbruiken de pandemie voor het verspreiden van schadelijk nepnieuws. Om dat te bestrijden moeten bondgenoten nauw samenwerken. Belangrijk is om continu het eerlijke verhaal te vertellen.