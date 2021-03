RIVM: 'Alle wijzers in het rood'

In de week van 24 tot en met 30 maart kregen 51.866 mensen een positieve testuitslag. 'Dit is een toename van 13% vergeleken met de week daarvoor', zo meldt het RIVM in haar wekelijkse update.

Reproductiegetal 1.07

'Het reproductiegetal was 1,07 op 15 maart en is iets gedaald in vergelijking met het getal van de week ervoor maar is nog steeds volledig boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen met corona in Nederland nog steeds toeneemt', aldus het RIVM

1.578 ziekenhuisopnames afgelopen week

In de afgelopen week werden 1.578 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, 65 opnames meer dan de week ervoor. Op de IC intensive care afdelingen werden 317 mensen opgenomen, dit is ongeveer gelijk aan de week ervoor. Het percentage positieve testen steeg in de afgelopen week naar 8,5% ten opzichte van 8,1% een week eerder.

Meer mensen getest

Ruim 552.000 mensen lieten zich in de afgelopen week testen op corona in de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, waarvan van ruim 550.000 de testuitslag bekend is. Dat is een stijging van bijna 33.000 afgenomen testen (+6%) in vergelijking met de week ervoor.

Positieve coronatesten

In de afgelopen zeven dagen kregen 298 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. In de week van 17 tot en met 23 maart waren dat er nog 264 per 100.000 inwoners.

Verslechtering in bijna alle regio's'

De situatie verslechtert in bijna alle regio’s. In zes veiligheidsregio’s werden meer dan 350 mensen per 100.000 inwoners met een positieve corona testuitslag gemeld, namelijk in Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Noord, Rotterdam-Rijnmond, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Brabant-Zuidoost.

Leeftijdsgroepen

In alle leeftijdsgroepen is een stijging te zien in het aantal meldingen per 100.000 inwoners. In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is het aantal meldingen (naar hoofd van de bevolking) nog steeds het hoogst, met 422 meldingen per 100.000 inwoners. De grootste relatieve stijging is te zien in de leeftijdsgroep 70 tot en met 79 jaar (+19%) en 18 tot en met 24 jaar (+17%). In de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder was de minste toename te zien in de afgelopen week (+5%). Het uitblijven van een sterkte toename in deze leeftijdscategorie is gedeeltelijk te verklaren door het vaccinatieprogramma.

Toename thuiswonende 70+ers, verdere afname in zorgcentra

Onder inwoners vanaf 70 jaar, is het aantal meldingen met 163 per 100.000 inwoners voor de derde week op rij gestegen. Deze toename is te verklaren door meer positieve coronatesten bij het aantal 70 plussers dat zelfstandig thuis woont. Onder verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners neemt het aantal positieve testuitslagen juist verder af.