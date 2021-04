Mensen die goed afstand houden minder vaak besmet met coronavirus

Mensen die zich houden aan het advies om 1,5 meter afstand te houden, hebben minder kans om het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 te krijgen. Mensen die zich bij hun contacten houden aan deze afstand, hebben minder vaak antistoffen tegen het virus in hun bloed. Dat blijkt uit onderzoek onder deelnemers aan de PIENTER Corona studie tijdens de eerste coronagolf tot en met juni 2020. De resultaten van het onderzoek zijn recent gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Clinical Infectious Diseases.

Bij 5,5% van de deelnemers die zich niet aan de afstandsregel hielden, werden antistoffen in het bloed gevonden. Van de mensen die juist wel afstand houden bij hun contacten, werd slechts bij 4% antistoffen gevonden in het bloed.

Aan de PIENTER Corona studie doen meer dan 7.000 deelnemers mee verspreidt over heel Nederland. Zij nemen zelf thuis bloed af. Ook vullen de deelnemers zes keer een vragenlijst in over mogelijke risicofactoren om besmet te raken met het coronavirus. Hierin geven ze onder andere aan hoeveel contacten zij hadden in de dagen, voordat ze de vragenlijst invulden. En daarbij laten ze weten hoe vaak ze 1,5 meter afstand konden houden. Dat geeft een beeld van hoe goed mensen doorgaans afstand houden. Uit de resultaten bleek dat deelnemers die tijdens de eerste golf beter afstand hielden, minder vaak besmet waren met het coronavirus.

Leeftijd van contacten

Een belangrijk detail in het onderzoek was de leeftijd van de contacten. Deelnemers die vooral contact hadden met kinderen onder de 10 jaar werden tijdens die ontmoetingen nauwelijks besmet. In het bloed van deze deelnemers zaten niet vaker antistoffen als bij deelnemers die aangaven helemaal geen contact te hebben gehad. Ook deelnemers die aangaven een beroep te hebben waarin ze fysiek contact hebben met kinderen, waren niet vaker besmet.

Bijeenkomsten

In de vragenlijst werd ook geïnformeerd naar bijeenkomsten. Bij 6,2% van de deelnemers die in de eerste golf een bijeenkomst (met meer dan 20 mensen) in een binnenruimte hadden bezocht, vonden de onderzoekers antistoffen in het bloed. Dit was bijna 1,5 keer vaker dan bij de mensen die geen bijeenkomsten hadden bezocht (4,2%). Groepsgrootte bleek daarmee dus een belangrijke voorspeller voor besmetting met het virus.

Minder contacten en meer afstand = minder verspreiding

Het onderzoek laat zien dat social distancing een belangrijke maatregel is om verspreiding van het virus te stoppen. Dit onderzoek vond plaats tijdens de eerste golf, nog voor de opkomst van nieuwe virusvarianten. Juist vanwege de hogere besmettelijkheid van deze varianten is het belangrijk om voldoende afstand te houden.

In het artikel wordt daarnaast aangegeven, dat afstand houden binnen huishoudens belangrijk is in het geval van een uitbraak. Dat dit niet altijd haalbaar is, onderschrijven ook de onderzoekers. Toch benadrukken ze wel hoe relevant het kan zijn om (doorgaande) verspreiding van het virus te verminderen, als aanvulling op het houden van 1,5 meter afstand buitenshuis.