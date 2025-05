CBS: Eén op de twintig jongvolwassenen vapet én rookt weleens

Aantal mannen en vrouwen die vapen is ongeveer gelijk

Daarnaast vapete 4 procent weleens, maar rookte niet. In totaal vapete dus 9 procent van alle jongvolwassenen. 'Het aandeel vapers was ongeveer gelijk onder mannen en vrouwen', aldus het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS, in samenwerking met RIVM en Trimbos-instituut.

Tabaksproducten

In 2024 gaf 27 procent van de 18- tot 25-jarigen aan weleens te roken en/of te vapen: 19 procent rookte alleen, 5 procent rookte én vapete, 4 procent vapete alleen. Ruim de helft van de vapende jongvolwassenen rookte dus ook tabaksproducten. Het aandeel rokers en vapers onder jongvolwassenen is hoger dan in de hele bevolking van 18 jaar of ouder.