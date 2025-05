Verkeersruzie eindigt in tuin; twee automobilisten aangehouden

Twee automobilisten raakten zaterdagmorgen 31 mei 2025 in een verkeersconflict na een aanrijding in Berkel-Enschot. Er ontstond een achtervolging die eindigde met een aanrijding. Beide voertuigen belandden in een tuin. De bestuurders werden aangehouden.

Rond 09.50 uur zou er een botsing hebben plaatsgevonden waarna er een achtervolging ontstond. Op de kruising Eikenboschweg en de Beukendreef raakten ze elkaar hard. Beide auto’s belandden in een tuin en veroorzaakten een flinke ravage. Een van de automobilisten, een 21-jarige man uit Spanje, ging ervandoor. Buurtbewoners konden hem in de omgeving stoppen en droegen hem over aan een agent. De andere bestuurder, een 35-jarige man uit Den Bosch, werd ter plekke nagekeken door een ambulancemedewerker. Beide verdachten zijn meegenomen naar een politiebureau. Uit een eerste test bleek dat zij vermoedelijk onder invloed van drugs reden. De politie doet verder onderzoek en brengt in kaart wat er precies is gebeurd zaterdagmorgen en wat de betrokkenheid van de verdachten hierbij is. Agenten hebben met meerdere getuigen gesproken.