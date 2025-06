Nissan MICRA zet carrière voort met volledig elektrische aandrijving

De volledig nieuwe, zesde generatie Nissan MICRA keert in 2025 terug in het B-segment, met puur elektrische aandrijving en uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden.

Het design is uitgesproken en karaktervol. De nieuwe MICRA blijft daarbij trouw aan zijn kernwaarden als een stijlvolle en ook praktische auto. Deze eigenschappen dragen al decennialang bij aan de populariteit en het succes van een iconische en compacte Nissan, waarvan de eerste generatie meer dan 40 jaar geleden verscheen.

De komst van dit nieuwe model markeert een volgende belangrijke stap in Nissans productoffensief in Europa. Tot en met 2027 verschijnen er vier volledig elektrisch aangedreven modellen als onderdeel van de elektrificatiestrategie. De eerste is de volledig nieuwe MICRA, gevolgd door de Nissan LEAF, de Nissan JUKE en een model in het A-segment. Daarnaast introduceert Nissan de volgende generatie van de unieke e-Power-technologie, die zal worden toegepast in Nissans Europese bestseller, de Nissan Qashqai.