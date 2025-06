Politie houdt 27-jarige man aan voor heimelijk filmen

Tijdens festival Intents in Oisterwijk is door de politie een 27-jarige man uit Duitsland aangehouden. Hij zou een vrouw stiekem hebben gefilmd terwijl ze onder de douche stond.

De 28-jarige vrouw uit de gemeente Westerkwartier staat op de vroege ochtend op maandag 2 juni 2025 onder de douche als zij ineens een telefoon onder de douchedeur tevoorschijn ziet komen. Ze schrikt en denkt meteen dat iemand haar aan het filmen is. Ze trekt razendsnel de telefoon uit de handen van een voor haar onbekende man, slaat een handdoek om zich heen en gaat met de telefoon naar de beveiligers van het festival.

De beveiligers ondernemen direct actie en schakelen de politie in. De vrouw doet aangifte van het incident. De 27-jarige verdachte wordt aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit daar nog vast en wordt later gehoord.Zijn telefoon is in beslag genomen en wordt door de politie onderzocht.