Provincie en waterschap: Blauwalg in Grote Rietplas-Watersportstrand Emmen

De provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen geven een waarschuwing af vanwege een te hoge concentratie blauwalg in de Grote Rietplas-Watersportstrand Emmen. 'We hebben waarschuwingsborden geplaatst', zo laat de provincie Drenthe dinsdag weten.

Klachten door blauwalg

'Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen of huid veroorzaken. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten. Meer informatie over de actuele kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op www.zwemwater.nl', aldus de provincie.