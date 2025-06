Huurders in Almere beter beschermd door meldpunt en boetes aan onbetrouwbare verhuurders

Veel verhuurders in Almere gaan netjes om met hun huurders. Toch komt het voor dat huurders te maken krijgen met oneerlijke praktijken of een te hoge huurprijs. De gemeente Almere vindt het belangrijk dat inwoners weten wat hun rechten zijn én waar ze terechtkunnen als er iets mis is. 'Daarom wijst de gemeente huurders op het meldpunt dat hoort bij de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur, zo meldt de gemeente dinsdag.

'Regels aangescherpt'

Wethouder Alexander Sprong: " In deze overspannen woningmarkt zijn huurders kwetsbaarder voor onbetrouwbare verhuurders. We vinden het daarom belangrijk om voor hen goed vindbaar te zijn en naast ze te gaan staan bij oneerlijke verhuurpraktijken of een te hoge huur. Daarom hebben we onze regels aangescherpt, waarin ook de regels over betaalbare huur zijn opgenomen. Zo weten huurders en verhuurders in Almere waar ze aan toe zijn en hoe we als gemeente optreden tegen overtredingen uit de Wet goed verhuurderschap."

Meldpunt beschikbaar voor huurders

Sinds juli 2023 bestaat er een gemeentelijk meldpunt voor klachten over verhuurders. Denk aan meldingen over intimidatie, discriminatie, onduidelijke contracten of een te hoge borg. Vanaf 1 juli 2024 kunnen huurders via hetzelfde meldpunt ook melding doen als ze vermoeden dat ze te veel huur betalen, de huurverhoging te hoog is en als de verhuurder zich niet aan de wettelijke regels houdt.

Nieuwe regels handhaving vastgelegd

Om huurders beter te beschermen en op te treden tegen misstanden van verhuurders, heeft de gemeente Almere de regels voor handhaving aangepast. Hierin staan nu ook de regels uit de Wet betaalbare huur. Dat betekent dat de gemeente bij misstanden nu ook boetes kan opleggen. De gemeente treedt bij overtredingen stapsgewijs op. Verhuurders krijgen meestal eerst een waarschuwing. Als dat niet helpt, volgt een herstelmaatregel, zoals een last onder dwangsom. Pas als de situatie dan nog niet is opgelost, kan een boete volgen. Die boetes kunnen oplopen tot €15.000 per overtreding, en worden verdubbeld bij herhaling.

Informatiecampagne deze zomer

Deze zomer start de gemeente een informatiecampagne om huurders en verhuurders in Almere bekend te maken met de regels en het meldpunt. De campagne is bedoeld om de bekendheid met de rechten en plichten bij huren en verhuren te vergroten. Ook wordt er extra aandacht besteed aan arbeidsmigranten, zodat ook zij de juiste informatie kunnen vinden. De webpagina en het meldformulier zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels, met verwijzingen naar informatie in meerdere talen.