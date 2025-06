Eerste veroordeling voor rellen Scheveningen, 80 uur werkstraf voor 17-jarige jongen

Een 17-jarige jongen uit Den Haag is vandaag door de kinderrechter veroordeeld voor zijn aandeel in de rellen op Scheveningen op 1 mei. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld tegen de politie.

Jongeren tegen politie

Op donderdagavond 1 mei keerde een groep jongeren zich op Scheveningen tegen de politie. De mobiele eenheid trad op, maar werd bekogeld met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werden in de omgeving veel vernielingen aangericht, aan onder meer straatmeubilair en spullen van ondernemers.

Camerabeelden

De toen nog 16-jarige verdachte maakte onderdeel uit van een groep die onder meer stenen, glaswerk en fietsonderdelen naar de mobiele eenheid heeft gegooid. Uit camerabeelden waarop hij is herkend, blijkt dat hij onderdeel uitmaakte van de groep en een bijdrage leverde aan het geweld. De officier van justitie hield hem mede verantwoordelijk voor de grote onrust die is ontstaan. De ongeregeldheden hadden grote impact op de mobiele eenheid, maar ook maatschappelijke impact in Den Haag en het land.

Taakstraf

Het Openbaar Ministerie eiste een werkstraf van 100 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden. De kinderrechter veroordeelde verdachte voor openlijke geweldpleging en legde een werkstraf op van 80 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk, met de door de Raad voor de Kinderbescherming geadviseerde hulpverlening. Daarbij is rekening gehouden met de leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de jongen, maar ook met de ernst en de impact van de ongeregeldheden.

Acht minderjarige jongeren aangehouden

Voor de rellen op Scheveningen zijn tot nu toe nog acht andere verdachten aangehouden, allen minderjarig. Zij zijn in afwachting van een dagvaarding voor de kinderrechter. Het onderzoek naar de camerabeelden om meer verdachten te herkennen en aanhouden is nog in volle gang.