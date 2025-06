Waterschap, provincie en gemeente in bezwaar tegen gaswinning bij Noordwolde

Gezamenlijk bezwaar maken

Wetterskip, provincie en gemeente Weststellingwerf maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van gaswinning en maken daarom samen bezwaar tegen het instemmingsbesluit van de minister. Gaswinning leidt tot bodemdaling. Vermilion moet in het winningsplan Noordwolde uitleggen hoe zij de gevolgen van bodemdaling wil voorkomen en beperken, maar doet dat niet. Terwijl: elke centimeter bodemdaling in veengebied telt en heeft negatieve gevolgen voor de omgeving.

Bodemdaling

Als overheden hebben we in onze eerdere adviezen aan de minister benadrukt dat veengebied als in Noordwolde geen extra bodemdaling kan opvangen. De minister weerlegt onze zorgen onvoldoende. Daarmee vinden we het instemmingsbesluit Noordwolde niet goed gemotiveerd en gaan we in bezwaar bij het ministerie.

De effecten zijn onbekend

Wetterskip Fryslân benadrukt dat gaswinning negatieve gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Dagelijks bestuurslid Remco van Maurik legt uit: “We kunnen niet zeggen 'het valt wel mee'. Ons watersysteem wordt al kwetsbaarder door klimaatverandering en daarbij heeft elk veengebied te maken met veenoxidatie. De extra bodemdaling door gaswinning mag hier niet bovenop komen.”

'Geen draagvlak voor gaswinning'

Gedeputeerde Friso Douwstra van provinsje Fryslân: “Er is geen draagvlak voor gaswinning in Fryslân. We maken ons hier grote zorgen over. De gestapelde effecten in veenweidegebieden zijn bovendien onduidelijk en risicovol. Daarnaast ontstaan onomkeerbare schades die bovendien moeilijk te bewijzen zijn. Fryslân hanteert de Friese norm: van iedere verdiende euro vloeit minimaal een derde terug naar de regio. Dit is uiteraard bovenop een 100 procent compensatie van opgetreden mijnbouwschade door bodemdaling en vervolgschade. Voorkom onomkeerbare Groningse toestanden. Nieuwe of extra gaswinning in Fryslân? Doe het niet!”

Veenoxidatie

Wethouder Hanneke Zonderland van de gemeente Weststellingwerf onderschrijft de bezwaren van Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân: “In Weststellingwerf hebben we te maken met bodemdaling door gaswinning uit verschillende velden, gecombineerd met bodemdaling door veenoxidatie. Dat is een onomkeerbaar proces dat onder andere leidt tot problemen met de waterhuishouding. Daarom willen we dat de gaswinning hier stopt!”