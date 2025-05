Maandverwachting: droog en warm juniweer op komst na wisselvallige start

Juni begint wisselvallig met soms een bui en normale temperaturen. De wind waait vanaf zee en hierdoor is het overdag gemiddeld 20 graden en aan zee wat koeler. Halverwege juni stijgt de kans op droger weer, maar de temperatuurverwachting is dan erg onzeker. De tweede junihelft verloopt warmer en droger dan normaal met grote kansen op zomerse warmte. Dit meldt Weeronline

Begin juni komt de wind vaak uit het westen tot zuidwesten. Dit betekent dat we naast lange droge dagdelen met zon soms ook met regen of buien vanaf zee te maken krijgen. Door de wind van zee krijgen we geen zomerwarmte. De middagtemperatuur schommelt begin juni rond 20 graden en aan zee is het vaak iets frisser. Als de wind tijdelijk meer vanaf het zuiden waait dan komen zomerse temperaturen van 25 graden landinwaarts wel in zicht.

Gebruikelijk juniweer betekent dat het al snel lekker weer is zodra de zon schijnt. We naderen al de langste dag van het jaar en dat betekent ook dat de zonkracht zeer sterk is. In juni kun je zonkracht 6-8 verwachten en dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen 10-15 minuten kan verbranden.

Overgang naar droog weer, onzekerheid over temperatuur

Halverwege juni stijgt de kans op een droger weertype. Wat temperatuur betreft is er nog wel veel onzeker, omdat onduidelijk is uit welke hoek de wind zal waaien. Bij aanhoudende westen- tot zuidwestenwinden komt de temperatuur uit rond normaal en bij een noorden- tot noordwestenwind kan het zelfs frisser dan gebruikelijk worden. Een periode met relatief koel weer komt midden juni vaak voor en noemen we ook wel ‘schaapsscheerderskou’. Bij deze windrichting is er dan meestal sprake van vrij veel bewolking.

De kansen op mooi weer met een strakblauwe lucht neemt toe met een oosten- tot zuidoostenwind. De aangevoerde lucht is dan droog, waardoor de zon veelvuldig zal schijnen. Met deze windrichting kan ook warme lucht ons bereiken, waardoor de zomer flink kan losbarsten.

Over de temperatuur is dus nog veel onzeker, maar dat het de buiigheid tijdens deze fase van juni afneemt bestaat minder twijfel.

Droog en warmer

Tijdens de tweede helft van juni worden de kansen op overwegend droog en warm zomerweer groter. Waarschijnlijk valt er nog wel af en toe een regen- of onweersbui. Gemiddeld is het deze tijd van het jaar overdag ongeveer 20 graden en hier zitten we dan (ruim) boven. Met warmer weer dan gebruikelijk kan het makkelijk zomers warm worden met 25 graden en ook een enkele tropische dag met 30 graden wordt haalbaar.

Graspollen

Juni is de maand van het graspollenseizoen. Zeker tijdens droog en zonnig weer wordt pollen flink verspreidt en zullen veel Nederlanders overlast ervaren van graspollen. Doordat er eind mei flink wat regenwater is gevallen en ook tijdens begin juni buien worden verwacht kunnen de grassen goed bloeien.