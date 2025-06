Werkgelegenheid in Gelderland groeit licht

Tussen 1 april 2023 en 1 april 2024 zijn er 1,8% meer banen bijgekomen in Gelderland. In bijna alle sectoren groeide het aantal banen. Ook het aantal eenmansbedrijven nam opnieuw sterk toe. Dat blijkt uit de provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) 2024.

Banen in gezondheidszorg zorgden voor de meeste groei in werkgelegenheid

Het aantal banen in de gezondheidszorg droeg voor een groot deel (0,7%) bij aan de groei van de werkgelegenheid (1,8%). Omdat er voornamelijk vrouwen werken in de gezondheidszorg (83%) is het aantal banen ingevuld door vrouwen sterker toegenomen dan bij de mannen.

Meer zzp’ers, maar grote bedrijven blijven banenmotor



Veel mensen die eerder in loondienst werkten, zijn zelf een bedrijf begonnen. Dit zorgt voor veel zzp’ers in Gelderland. Afgelopen jaar steeg dit aantal met ongeveer 8% naar ongeveer 174.700 zzp’ers. Het totale aantal bedrijven steeg met 5,6% naar 236.550. Er is een lichte daling van het aantal overige bedrijven (niet eenmanszaken): van 62.300 naar 62.900. Daarnaast telt Gelderland ongeveer 420 grote bedrijven met ieder meer dan 250 banen. In het totale aanbod van bedrijven is dat 0,2%. Samen zijn die 420 bedrijven goed voor 22,6% van de werkgelegenheid.

Gelderland telt meer bedrijven én banen, personeel blijft lastig te vinden



Gelderland is een ondernemende provincie. In april 2024 waren er bijna 237.000 bedrijven; ruim 12.000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal banen is afgerond met 20.300 gestegen. De arbeidsmarkt blijft krap: het aantal banen stijgt sneller dan de beroepsbevolking. Deze stijging is minder dan het jaar ervoor.

Meeste nieuwe banen in Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen



De meeste nieuwe banen zijn er in Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Daar groeide het aantal banen met 2,3%. Ook in de regio’s Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Foodvalley kwamen er veel banen bij. Deze groei past bij de ontwikkeling van de afgelopen jaren. In Rivierenland en de Achterhoek is de groei van het aantal banen dit jaar minder.

Jaarlijks onderzoek helpt om ontwikkelingen te volgen en plannen te maken



De Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) laat zien hoe de werkgelegenheid zich ontwikkelt in Gelderland. De resultaten zijn bruikbaar om verschillende ontwikkelingen te volgen. Bijvoorbeeld van de economische waarde van bedrijventerreinen, het aantal banen in verschillende sectoren zoals de zorg of chipindustrie. Ook helpen de cijfers bij het maken van verkeersmodellen of plannen voor laadpalen. Hoeveel bedrijven te maken hebben met stikstofuitstoot blijkt ook uit de cijfers. De PWE is een jaarlijks onderzoek. We doen dit samen met gemeenten.