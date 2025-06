Rijden met de volledig nieuwe Renault 4 E-Tech electric

Deze omschrijving van de oorspronkelijke Renault 4 uit 1961 is ook van toepassing op de nieuwe Renault 4 E-Tech electric. Met dit nieuwe elektrische model grijpt Renault terug op het DNA van een icoon dat decennialang tot de verbeelding sprak. Dertig jaar lang was de Renault 4 de favoriete auto van Jan en alleman, zowel stads- als plattelandsbewoners, evenals postbodes, brandweerlieden en gendarmes. Vandaag de dag staat de Renault 4 E-Tech electric zij aan zij met de Renault 5, Megane en Scenic E-Tech electric. In 2026 komt daar de nieuwe, elektrische Twingo nog bij. De ambities van de Renault 4 E-Tech electric komen tot uiting in het ontwerp dat is afgestemd op een zo breed mogelijk gebruik.