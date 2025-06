Nieuwe Fiat Grande Panda Hybrid maakt elektrificatie breed toegankelijk, leverbaar vanaf € 25.990

FIAT presenteert de nieuwe Grande Panda Hybrid. Het model speelt een belangrijke rol in de wereldwijde productstrategie van het merk. De nieuwe B‑segmentauto is iconisch, ontworpen voor stedelijke mobiliteit en aantrekkelijk geprijsd.

Daarmee maakt FIAT geëlektrificeerde aandrijving toegankelijk voor een breed publiek. Na de recente lancering van de volledig elektrische Grande Panda keert FIAT nu terug naar de kern van het B‑segment. De Grande Panda Hybrid is een slimme en betaalbare oplossing voor stedelijke mobiliteit. De introductie van de Hybrid onderstreept tevens de rol van FIAT als leider in volume en toegankelijkheid. Ook roept het model herinneringen op aan de glorietijd van het merk, waarin eenvoud, innovatie en Italiaans design miljoenen mensen bewoog. Met de hybrideversie combineert de Grande Panda legendarisch design met slimme techniek en duurzame mobiliteit. De Fiat Grande Panda Hybrid is binnenkort leverbaar bij de Nederlandse dealers voor prijzen vanaf € 25.990.

Een nieuw wereldwijd icoon



De Fiat Grande Panda is niet zomaar een auto. Hij legt de basis van een nieuwe, wereldwijde modellijn die is ontwikkeld onder leiding van het FIAT-hoofdkantoor en Centro Stile in Turijn. Van de eerste schets tot de marktintroductie: de Grande Panda ademt de geest van het Italiaanse merk. Hij staat voor slimme, toegankelijke mobiliteit voor een breed publiek. Met zijn compacte afmetingen en uitgesproken karakter vertaalt hij de kernwaarden van FIAT: functionaliteit, duurzaamheid en emotioneel design. De Grande Panda is gebaseerd op het Smart Car Platform van Stellantis. Dit modulaire voertuigplatform is geschikt voor volledig elektrische en hybride-aandrijving (multi energy). Binnen een lengte van 3,99 meter, breedte van 1,76 meter en hoogte van 1,58 meter biedt Grande Panda ook verrassend veel ruimte. Het slimme interieur met vijf zitplaatsen maakt optimaal gebruik van elke centimeter.