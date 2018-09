Top 2000 Live Café komt swingend terug naar het Malieveld

Muziekliefhebbers opgelet! Het Top 2000 Live Café komt, na haar primeur vorig jaar, terug naar het Malieveld in Den Haag. ,,Een hommage aan de muziek en bovenal een bruisend evenement!” Vertelt woordvoerster Maroeska Bakker. ,,Vorig jaar was het evenement volledig uitverkocht. Een groot succes. Reden genoeg om dit jaar nog groter uit te pakken.” Het muzikale evenement bevat een live band, popkoor en originele ex Radio 2 Top 2000 DJ’s en opent van donderdag 27 december tot en met zondag 30 december iedere avond om 19:00 uur haar deuren.

Het evenement is gelijktijdig aan de Top 2000 die wordt uitgezonden op NPO Radio 2. Deze periode draait de radiozender de 2.000 populairste platen achter elkaar. ,,Het Top 2000 live Café speelt perfect in op een periode waar veel muziekliefhebbers naar uitkijken.” Aldus Bakker. ,,De hele avond worden de populairste nummers gedraaid door onze Top 2000 Live Café band, die gespecialiseerd is in verzoeknummers en improvisatie. Er komt een popkoor en als kers op de taart organiseren ex Radio 2 Top 2000 DJ’s Marc Stakenburg en Kasper Kooij een legendarische popquiz.” De setting is intiem en ademt de sfeer uit van een groot café. ,,Kom samen met je vrienden, familie of buren en swing mee met de fantastische hits. Samen met de muzikanten en DJ’s maken we er wederom weer onvergetelijke avonden van!’’

Beleving

Bij binnenkomst ontvangt de bezoeker een gratis Top 2000 Live Café t-shirt op maat. ,,We hebben overal aan gedacht.. Grote videoschermen worden geplaatst op verschillende locaties in de ruimte, waarop extra achtergrondinformatie en clips worden getoond.” Beleving is belangrijk voor de organisatie. ,,Luisteren naar de grootste hits aller tijden, in combinatie met beeld, gezelligheid, een drankje en een mooi t-shirt. Een echte ‘must’ voor elke muziekliefhebber.” Aldus Bakker. Honderden originele covers van LP’s worden tentoongesteld tijdens deze dagen. De Vinylstore omvat deze editie een twee keer zo groot oppervlak en breidt daarmee flink uit. ,,Je kunt hier eindeloos door diverse oude en nieuwe LP’s en singles struinen.’’ Tussen 27 en 30 december start het Top 2000 Live Café om 19:00 uur en eindigt het om 24:00 uur. De Vinylstore met tienduizenden platen is dagelijks vanaf 11:00 uur geopend.

Hillenaar Events

Top 2000 Live Café is een productie van Hillenaars Events BV en vond afgelopen jaar ook plaats van 27 december tot en met 30 december. De in Leiderdorp gevestigde onderneming heeft alle expertise die nodig is voor de productie van events in huis. Van creatie en techniek tot marketing en promotie. Eerder werden met succes diverse wintercircussen geproduceerd in Nederland. Hillenaar maakte faam met YouTube events waarbij creators hun kanaal vertalen naar theatershows. Ook werden concerten in (co)productie op de markt gebracht zoals o.a. Elvis (in Ahoy Rotterdam), Michael Jackson (in het Haagse World of Forum Theater), B-Brave (in Jaarbeurs Utrecht) en World of Dinos (in Jaarbeurs Utrecht).