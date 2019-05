Duncan vanaf Schiphol vertrokken naar Tel Aviv

Duncan Laurence is maandagochtend vanaf Schiphol vertrokken naar Tel Aviv voor het Eurovisie Songfestival. 'De zanger werd op Schiphol uitgezwaaid door fans en stond de Nederlandse pers te woord voordat hij het vliegtuig in stapte', zo meldt AvroTros maandag.

Donderdag 16 mei

Over een kleine twee weken treedt Duncan Laurence op in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival op donderdag 16 mei met zijn 'Arcade'. Via Twitter liet Duncan Laurence weten er helemaal klaar voor te zijn en dat hij niet kon wachten totdat hij in Israël is.

Duncan Laurence arriveert in Tel Aviv

Duncan Laurence werd feestelijk ontvangen in het vliegtuig naar Tel Aviv, met enthousiast personeel, Nederlandse vlaggetjes en de bekende Songfestival-tune. Na een goede reis, houdt Duncan Laurence het maandagavond rustig. Morgen is namelijk de eerste belangrijke dag: de repetitie op het Songfestival podium. In het hotel waar Duncan Laurence verblijft, verblijven er nog tien andere delegaties.

Ilse DeLange gaat mee op reis

Met The Common Linnets 'Calm After The Storm' eindigde Ilse DeLange al bij het Eurovisie Songfestival in 2014 op de tweede plaats. Maar nu gaat ze het avontuur nog een keer meemaken, alleen nu is het niet haar avontuur, maar dat van Duncan Laurence. Ilse stapt mee het vliegtuig in naar Tel Aviv om Duncan Laurence te supporten en als onderdeel van het creatieve team van de zanger.