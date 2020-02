Marco en Leontine Borsato na 20 jaar huwelijk uit elkaar

Huwelijk van meer dan 20 jaar

'Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan', zo schrijft Marco. 'We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven'. We vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven om dit te kunnen verwerken', aldus Marco.

Affaire pianiste Iris Hond

Het huwelijk tussen Marco en 'Tien' leek van beton maar nadat een paar weken geleden bekend werd dat Marco 10 jaar geleden een kortstondige affaire had gehad met pianiste Iris Hond leken de eerste scheurtjes in datzelfde beton op te doemen. Vervolgens kreeg Marco onlangs ook nog te maken met een burn-out en vandaag maakte hij de scheiding bekend.