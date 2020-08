Mattie en Marieke tekenen voor drie jaar bij

‘Ook de komende 3 jaar Mattie&Marieke! We hebben bijgetekend bij Qmusic. Oh én we blijven tot 10uur te horen i.p.v. 9uur. Maandag starten we. ZIN IN! (Gek woord eigenlijk ‘bijgetekend’ )’, aldus Elsinga

Sinds de coronacrisis was de ochtendshow al tijdelijk met een uur verlengd tot 10:00 uur. Zowel voor luisteraars als het duo zelf is dit goed bevallen en daarom gaan ze hier ook in het nieuwe radioseizoen mee verder. Daarnaast hebben Mattie en Marieke hun contract met drie jaar verlengd en zijn ze ook de komende jaren elke werkdag te horen op Qmusic.