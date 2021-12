Prinses Amalia woensdag binnengeleid in de Raad van State

Woensdag is kroonprinses Amalia in Den Haag door de voorzitter van de Raad van State, Zijne Majesteit de Koning, binnengeleid in de Raad van State, zoals dat officieel heet.

Bijzondere vergadering

Dat betekent dat de kroonprinses tijdens een bijzondere vergadering van de Raad van State verwelkomd. Ook Hare Majesteit Koningin Máxima was hierbij aanwezig, net als vice-president Thom de Graaf die de dagelijkse leiding over de Raad van State heeft.

Programma

Deze zogenoemde buitengewone vergadering vond plaats in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. Paleis Kneuterdijk is onderdeel van het gebouwencomplex van de Raad van State. De Prinses van Oranje, Zijne Majesteit de Koning en de vice-president van de Raad van State, hielden tijdens de buitengewone vergadering een korte toespraak houden. Aansluitend heeft de Prinses van Oranje een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk geplant.

Deelnemen aan vergaderingen van de Raad van State

Vanaf het moment dat haar vader in 2013 Koning werd, draagt Prinses Catharina-Amalia de titel Prinses van Oranje. In artikel 74 van de Grondwet staat dat de prinses op haar verjaardag ‘van rechtswege’ (automatisch) zitting krijgt in de Raad van State en in de Afdeling advisering. Dat betekent dat de Prinses van Oranje vanaf dat moment kan deelnemen aan vergaderingen van de Raad van State en de Afdeling advisering, al heeft zij hierin geen stemrecht. De Afdeling advisering adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur.