Rob Kemps en zijn vriendin Miriam zijn uit elkaar

"Wij willen even laten weten dat we al enige tijd niet meer bij elkaar zijn", schrijven Kemps en Swinkels. Via hun Instagram-kanalen willen de ex-geliefden het nieuws zelf naar buiten brengen: ''Niemand is verantwoording schuldig over hun relatiebreuk.'' Ook laat hij weten dat er geen sprake is van haat tussen de twee: 'We houden nog steeds van elkaar en zullen dat blijven doen.'

Al langer gingen er geruchten dat het stel uit elkaar was.