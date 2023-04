Paul van Vliet (87) overleden

Op 87-jarige leeftijd is dinsdagavond cabaretier Paul van Vliet overleden in zijn woonplaats Den Haag. Van Vliet overleed na een kort ziekbed. Dit heeft zijn familie bekend gemaakt.

In de jaren vijftig begon Van Vliet met cabaret toen hij nog rechten studeerde aan de universiteit van Leiden. Daarna trad Van Vliet als one man op in het binnen en buitenland. Hij bedacht verschillende typetjes zoals majoor Kees, Haagse Berry en Baron Taets van Avezaethe

Paul van Vliet werd in 1992 door Audrey Hepburn geïnstalleerd als eerste Unicef ambassadeur van Nederland. Sindsdien heeft hij veel van zijn tijd en werkkracht ingezet voor het Kinderfonds van de Verenigde Naties.