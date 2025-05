Ruim 5 procent bevolking heeft bevrijding meegemaakt

Op 5 mei 2025, de viering van 80 jaar bevrijding van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog, wonen er 932 duizend mensen in Nederland die de bevrijding hebben meegemaakt. Dit is ruim 5 procent van de huidige bevolking. Van hen waren er 423 duizend toen 5 jaar of ouder, oud genoeg om zich de bevrijding mogelijk bewust te herinneren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2015 was bijna 12 procent van de bevolking voor 1945 geboren, en hadden 2 miljoen mensen de bevrijding (al dan niet bewust) meegemaakt. Naar verwachting zullen dit er in 2035 nog ongeveer 200 duizend zijn. In 2045, 100 jaar na de Tweede Wereldoorlog, zijn er naar verwachting nog bijna 7 duizend 100-plussers die tijdens de bevrijding al geboren waren. Er zijn meer vrouwen dan mannen die de bevrijding nog hebben meegemaakt: vrouwen hebben een hogere levensverwachting dan mannen.

Ruim 400 duizend mensen 5 jaar of ouder tijdens bevrijding

Niet iedereen die 80 jaar geleden de bevrijding heeft meegemaakt, heeft dat bewust beleefd. Op 1 januari 2025 telde Nederland nog 423 duizend mensen die tijdens de bevrijding tussen de 5 en 20 jaar oud waren. Daarnaast waren er nog bijna 2,6 duizend mensen - inmiddels 100-plussers - die in 1945 20 jaar of ouder waren.

In 1995, 50 jaar na de bevrijding, waren er nog bijna 3,5 miljoen inwoners die 5 jaar of ouder waren op het moment van de bevrijding. Dit aantal is elk jaar gedaald; in 2018 waren dit er voor het eerst minder dan 1 miljoen.

Meeste 80-plussers in het noorden en aan de randen van Nederland

Het aandeel mensen die voor 1945 zijn geboren, en op 1 januari 2025 dus 80 jaar of ouder waren, is relatief hoog in het noorden en aan de randen van Nederland. In Flevoland en in de grote steden wonen juist relatief weinig 80-plussers.

Naar verhouding wonen de meeste 80-plussers in de Noord-Hollandse gemeente Laren (12 procent), gevolgd door het in dezelfde provincie gelegen Bergen (ruim 10 procent). De gemeenten Almere, Urk en Utrecht hebben het laagste aandeel 80-plussers, met ieder minder dan 3 procent. Almere is een vrij jonge gemeente, in Urk wonen relatief veel jonge mensen door het hoge geboortecijfer en in Utrecht wonen relatief veel studenten. Daardoor wonen in deze gemeenten naar verhouding minder mensen die tijdens de bevrijding al geboren waren.