Politie start onderzoek na woningoverval

Vier mannen hebben vrijdagavond 2 mei een woningoverval gepleegd aan de De Ruyterstraat in Haastrecht. De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen.

De vier mannen belden vrijdagavond tussen 21.00 en 21.15 uur aan bij de woning. Ze vertelden een smoes en vielen direct bij het opengaan van de deur op agressieve wijze binnen. Ze doorzochten de woning, maar werden op een gegeven moment gestoord door een omstander die te hulp was geschoten. Op dat moment sloeg het viertal op de vlucht.

De vier mannen reden in een voertuig weg in de richting van de Steinsedijk en vervolgens in de richting van Gouda.