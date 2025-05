Vrouw (38) aangehouden wegens doxing

Een dag eerder, zaterdag 3 mei om 15.30 uur, maakte de politie proces-verbaal op tegen een 33-jarige automobilist die op dat moment over de Muntmeesterhof reed en daarbij geen autogordel droeg. Zowel de automobilist als de passagiere gedroegen zich bij de staande houding recalcitrant. Nadat de bekeuring was uitgeschreven, vervolgde de man en zijn passagiere hun weg. De politie zag later dat de passagiere op haar sociaal mediakanaal een post had gepubliceerd met daarop een foto en videobeelden van de bekeuringssituatie en een foto van de verbaliserende agent. Zij vroeg daarbij onder meer aan haar volgers (18k+) de vraag wie deze agent was en om de foto en video verder te delen. Aangezien zij daarbij ook het sociaal mediakanaal van de politie in Almere had getaged, zag de politie haar post. De betreffende agent deed daarop aangifte van doxing en opruiing.

Zondag 4 mei rond 09.00 uur werd de 38-jarige vrouw in haar woning in Diemen aangehouden als verdachte van doxing. Tegen de vrouw werd proces-verbaal opgemaakt.

Sinds 1 januari 2024 is in Nederland ‘het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’ strafbaar gesteld. Doxing is kortweg het met kwade bedoelingen verzamelen of (verder) verspreiden van persoonlijke, gevoelige of privéinformatie zoals woonadres, telefoonnummer, een foto, paspoort, naam werkgever en gegevens van familie of combinaties. Kortom, persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon te identificeren is.