Nederlanders bezuinigen niet op uiterlijke verzorging

De webshop voor professionele haar- en beautyproducten deed onderzoek naar het uitgavenpatroon rondom uiterlijke verzorging onder ruim 1.100 Nederlanders. Maar wat geven we gemiddeld dan uit? De grootste groep Nederlanders (31%) geeft maandelijks een bedrag van tussen de 20 en 40 euro uit aan uiterlijke verzorging. Gevolgd door 24% die tussen de 40 en 60 euro uitgeeft.

Hand op de knip houden

Meer dan de helft (55%) van de Nederlanders heeft geen andere uitgavenpatroon gecreëerd sinds de inflatie als het gaat om uiterlijke verzorging. Er is echter ook een deel die wel op de kosten is gaan letten. Met name de leeftijdsgroep tussen de 25 en 35 jaar geeft aan te proberen minder uit te geven aan hun uiterlijk. Maar liefst 85% van de respondenten bleef ondanks de inflatie toch dezelfde hair- & beauty producten gebruiken, maar is daarbij wel heel bewust op aanbiedingen gaan letten.

Carolien Vos, budgetcoach van BudgetBuddy, zegt dit beeld te herkennen. “Mensen zijn gewoontedieren. We willen niet afwijken van wat we gewend zijn. Het liefst gebruiken we altijd dezelfde producten en gaan we naar dezelfde supermarkt om boodschappen te doen. Maar soms kan het lonend zijn om toch eens rond te kijken en wat anders te proberen.”

Zelf aan de slag

En hoe zit het met het bezoek aan de kapper en schoonheidssalons? Een kleine minderheid van de Nederlanders (43%) geeft aan dat ze vaker thuis aan de slag gaan, bijvoorbeeld door zelf hun haar te knippen. Mensen tussen de 25 en 30 jaar doen dit significant vaker dan 45 plussers.

Zelf de schaar erbij pakken is volgens Vos niet per se nodig. “Ga bijvoorbeeld eens in de zes weken naar de kapper in plaats van om de vier weken. Probeer niet de kwaliteit te minderen, maar de kwantiteit. Dan heb je aan het einde van het jaar onbewust toch best wat geld bespaard waar je weer andere leuke dingen van kan doen. Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.”