Kristallen Film voor documentaire Nesjomme

De documentaire Nesjomme van Gouden Kalf-regisseur Sandra Beerends heeft de grens van 10.000 bezoekers behaald. Hiervoor ontvangt zij de Kristallen Film. De documentaire Nesjomme bestaat uit een montage van archiefmateriaal dat het Joods Amsterdam in het interbellum tot leven brengt. De Kristallen Film is overhandigd in aanwezigheid van regisseur Sandra Beerends, producent Floor Onrust en acteur Rifka Lodeizen in de oude Joodse buurt bij de Staalmeesterbrug in Amsterdam. Het is eerste Kristallen Film die in 2025 is uitgereikt. De Kristallen Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de documentaire

Nesjomme volgt het fictieve personage Rusha, een jonge Joodse vrouw in Amsterdam in de periode tussen de twee wereldoorlogen. Haar verhaal, gebaseerd op echte getuigenissen en historische feiten, wordt verteld door brieven aan haar naar Nederlands-Indië geëmigreerde broer Max. In deze brieven beschrijft ze haar leven in de Jodenbuurt, haar familie en de veranderingen in de stad. De film verweeft archiefbeelden met Rusha's verhalen en schetst zo een portret van de rijke bijdrage van de Joodse gemeenschap in Amsterdam in het interbellum. Het optimisme na de Eerste Wereldoorlog wordt op de proef gesteld door economische depressie, de opkomst van het fascisme en de Tweede Wereldoorlog. Tegen deze achtergrond groeit Rusha uit van een jong meisje tot een zelfstandige vrouw die haar eigen keuzes moet maken. Nesjomme is niet alleen een herinnering aan het verloren verleden, maar ook een eerbetoon aan de Joodse ziel van Amsterdam: de nesjomme.



Over de productie

Nesjomme is geregisseerd door Sandra Beerends (Ze noemen mij Baboe) en geproduceerd door Family Affair Films in coproductie met NTR en in samenwerking met Beeld & Geluid en Eye Filmmuseum. Rifka Lodeizen is de verteller van het verhaal van Nesjomme. De documentaire is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, the Netherlands Film Production Incentive, het NPO Fonds, het Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst en The Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Distributeur Cinema Delicatessen heeft de documentaire vanaf 2 januari jl. in 32 filmtheaters uitgebracht.