Bermbrand Woudenberg is geblust, A12 weer open

De brand ontstond rond 18.00 uur als een bermbrand en sloeg via een ecoduct over naar de andere kant van de snelweg, zo meldt de NOS. Brandweerkorpsen uit de hele omgeving werden opgeroepen om te helpen bij het bestrijden van de brand. Rijkswaterstaat meldt om half zeven dat de weg dicht is. De brand verspreidde zich snel, maar door grote inzet van de brandweer was de brand ook weer snel geblust. De snelweg in de richting van Arnhem ging om 20.00 uur weer open. In de richting van Utrect een kwartiertje later.

Door de brand konden er geen treinen rijden tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. De NS laat weten dat het treinverkeer rond 19.40 uur weer is hervat.