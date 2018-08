Meisje (14) uit Den Haag al 9 dagen vermist

Bij vriendin geslapen

De 14-jarige Nsimire Massembo uit Den Haag is sinds vrijdag 27 juli niet meer thuis geweest. Ze bleef in de nacht van vrijdag 27 juli op zaterdag 28 juli onverwachts bij een vriendin slapen. Op zaterdag 28 juli verliet ze de woning van haar vriendin en sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Onbekend is waar ze naartoe ging en waar ze nu is. Omdat er al die dagen geen contact met haar is geweest, zijn wij erg bezorgd. Wij komen graag zelf in contact met Nsimire en willen haar als dat nodig is helpen. Ook komen wij graag in contact met mensen die weten waar ze op dit moment verblijft.

Burgernetbericht en vermissingsbericht

Het rechercheteam heeft inmiddels alle tips rond haar vermissing uitgezocht en zoekt daarom nieuwe informatie. Direct na de melding van haar vermissing deelden agenten een Burgernetbericht met haar signalement. Ook deelde de politie een vermissingsbericht op politie.nl via de sociale media. Tijdens de dagelijkse briefings aan de politiebureaus in de Eenheid Den Haag wordt haar foto getoond en kijken agenten naar haar uit. Na overleg met de ouders heeft de politie ook de landelijke en lokale media ingeschakeld met als doel nieuwe tips te genereren.

Waarom géén AMBER Alert

De politie heeft veel de vraag gekregen waarom er geen AMBER Alert is uitgegeven voor de vermissing van Nsimire. Bij een AMBER Alert heeft de politie sterke aanwijzingen dat het leven van een ontvoerd of vermist kind in gevaar is. Dat is bij de vermissing van Nsimire niet het geval. Een AMBER Alert wordt slechts één tot twee keer per jaar ingezet. Wanneer een AMBER Alert vaker wordt ingezet, ook voor vermissingen waarbij geen indicaties zijn dat het leven van de vermiste in gevaar is, verliest een AMBER Alert zijn attentiewaarde.

Signalement

Foto’s en het signalement van Nsimire zijn te vinden op politie.nl. Nsimire zou regelmatig in het Zuiderpark in Den Haag "chillen". Ze heeft een donkere huidskleur, zwart haar met ingevlochten zwart en bruin nephaar, een slank postuur en is 1,60 meter lang. Ze draagt een lichtblauwe spijkerbroek met scheuren op de bovenbenen, hieronder draagt zij een blauwe korte broek (die ook als gewone korte broek gedragen kan worden). Een wit T-shirt met onbekende print en een donkerblauw T-shirt met “G-star Raw” op de borst. Ze draagt zwarte Nikeschoenen met een witte opstaande zool. Heeft u informatie over waar Nsimire zich bevindt, neemt u dan contact op met 0800-6070.