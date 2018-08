Inbreker sluit zich op in schuurtje

Het was voor de politie een makkelijke klus toen zij de melding kregen van een inbreker in een schuurtje in Enkhuizen. 'Bij de inbraak kon donderdagochtend een 22-jarige man uit Enkhuizen op heterdaad worden betrapt en aangehouden omdat hij zichzelf had opgesloten', zo meldt de politie donderdag.