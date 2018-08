Ruzie ontaardt in vecht- en steekpartij

Rond 04.00 uur troffen agenten twee gewonde mannen aan op het pleintje bij een cafetaria aan de Dordtselaan. Kort daarvoor, rond half 4, ontstond er een vechtpartij op de Lavendelstraat. Eén man is gestoken en raakte gewond aan zijn been. De ander liep een gebroken kaak op. Het tweetal, Rotterdammers van 18 en 20 jaar, is behandeld in het ziekenhuis.



Uit onderzoek bleek dat de mannen een afspraak hadden met een andere man toen er een ruzie ontstond die uiteindelijk ontaardde in een steekpartij. Een aantal omstanders gooide ook nog met stenen naar de slachtoffers. Mogelijk dat er mensen zijn die dit hebben gezien. Agenten komen graag met deze getuigen in contact.