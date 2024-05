Nederlander heeft meer vertrouwen in de EU dan in de Tweede Kamer

Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder had in 2023 vertrouwen in de Europese Unie (EU). 'Dat is meer dan het vertrouwen in de Tweede Kamer (29 procent) of politici in het algemeen (24 procent)', zo meldt het CBS dinsdag.

Vertrouwen EU laatste 2 jaar wel gedaald

'Wel is het vertrouwen in de EU de laatste twee jaar gedaald', aldus het CBS op basis van het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn dat het CBS in de periode 2012 tot en met 2023 onder bijna 92.000 personen van 15 jaar of ouder heeft uitgevoerd.

EU

In 2023 had 47 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder vertrouwen in de Europese Unie (EU). Dat is minder dan twee jaar eerder toen 53 procent dat aangaf. Ondanks deze afname, is het nog steeds hoger dan in 2012. Toen had 39 procent vertrouwen in de EU.

Daling vertrouwen 2e Kamer

Het vertrouwen in de politiek nam sinds 2012 (Tweede Kamer) en 2016 (politici) toe, met als hoogtepunt het begin van de covid-19 pandemie in 2020. In het eerste coronajaar had 53 procent vertrouwen in de Tweede Kamer en 40 procent in politici. Daarna zette de daling in die groter was dan die van de EU.