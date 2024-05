Ook dit jaar weer Afraders bij test zonnebrandmiddelen

De Afraders zijn Nivea Sun Kids Ultra Protect and Play SPF50+, Kruidvat Solait Sunmilk SPF50 en Cien Sun (Lidl) Kids Sun Protect Cream. Deze zonnebrandmiddelen laten in een laboratoriumtest een lagere beschermingsfactor zien dan op de verpakking staat. Nivea scoorde een SPF 41,3, Kruidvat een SPF 32,7 en Cien een SPF 36. En dan moet er een SPF van 30 op de verpakking staan.

Kans op huidkanker

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is belangrijk dat zonnebrandmiddelen de bescherming bieden die ze beloven. Anders kun je sneller verbranden en dat draagt bij aan de kans op huidkanker. We kunnen deze producten op basis van onze testuitslag niet aanraden. Als je één van deze producten in huis hebt en wilt gebruiken, check danregelmatig je huid op tekenen van verbranding en smeer vaker.’

Twee testmethodes

De Consumentenbond testte 13 zonnebrandmiddelen met SPF 30 of SPF 50. Deze producten zijn in de nazomer van 2023 of begin 2024 nieuw op de markt gekomen of onlangs van samenstelling gewijzigd. De Consumentenbond onderzocht de zonnebrand eerst volgens de HDRS-methode, waarbij geen verbranding van proefpersonen nodig is. Dit wordt waarschijnlijk in 2025 één van de ISO goedgekeurde testmethodes.

De producten die met deze methode niet voldeden, werden nogmaals getest. Dit gebeurde volgens de traditionele ISO24444 methode, waarbij de huid van proefpersonen wel moet verbranden om de SPF te bepalen. Molenaar: ‘We hebben de metingen vervolgens vóór publicatie met de fabrikanten gedeeld. Zodat zij die konden controleren en wij eventuele vragen konden beantwoorden.’

Onafhankelijk

De Consumentenbond onderzoekt elk jaar zonnebrandspray en -lotion met SPF 30 en SPF 50(+) en kijkt daarbij naar bescherming, gebruiksgemak en ingrediënten. De testen worden samen met andere Europese consumentenorganisaties gedaan. Dat gebeurt in een gecertificeerd en onafhankelijk laboratorium volgens internationale afspraken.

Afraders 2023

In 2023 raadde de Consumentenbond ook een aantal producten af: Cien SUN SPF 50 Love Your Planet Vegan, Naïf Mineral Suncream SPF 30 en Vision SPF30 Clear & Dry Transparante Spray. De producten van Cien en Vision zijn niet meer verkrijgbaar. Naïf heeft de samenstelling van zijn product het afgelopen jaar aangepast en komt nu goed uit de test.

Vergelijker Zonnebrandmiddelen

De testresultaten van 2024 zijn toegevoegd aan de Vergelijker Zonnebrandmiddelen, hier staan ook eventuele reacties van fabrikanten op de resultaten. In de Vergelijker staan ook geteste producten uit eerdere jaren als ze nog dezelfde samenstelling hebben en voldoende verkrijgbaar zijn. In de vergelijker staan nu 38 zonnebrandmiddelen voor het lichaam en 13 voor het gezicht.