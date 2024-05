Strategische verplaatsing geen probleem voor landmacht

Meer dan 800 militairen en 200 voertuigen van de landmacht zijn sinds vandaag op Camp Jonas in het Litouwse Kazlų Rūda. Twee konvooien slaagden erin de lange afstand vanuit Duitsland door complex terrein binnen enkele dagen te overbruggen. Daarmee toont de landmacht aan een strategische verplaatsing naar een operatiegebied in de vingers te hebben.

Vrijdag vertrok vanuit het Duitse Oberlausitz het eerste vijf colonnes tellende konvooi. Daarbij zaten onder meer Boxer-pantserwielvoertuigen, Fennek-verkenningsvoertuigen, gepantserde Bushmasters, Mercedes Benz-terreinwagens en Scania Gryphus-transportvoertuigen. Zonder noemenswaardige problemen bereikte het geheel de eerste overnachtingsplaats in Polen.

Zaterdag vertrok in Duitsland een gelijksoortig tweede konvooi. Dit terwijl het eerste de route vanuit Polen vervolgde, langs Warschau naar de volgende slaapplek. De derde etappe voerde door de Suwałki-corridor. Dit grensgebied tussen Litouwen en Polen vormt een strook tussen het Russische Kaliningrad en Wit-Rusland. Het traject werd afgelegd onder toeziend oog van leden van de Vaste Kamercommissie.

De verplaatsing valt onder de grote NAVO-oefening Steadfast Defender. Hierin staat een Artikel 5-scenario centraal. Dit betekent dat één van de NAVO-bondgenoten wordt aangevallen. De landmacht reageert direct. Militairen en materieel vertrekken met spoed naar het betwiste operatiegebied.

Voorbereid en gereed

Vanmiddag arriveerde ook het tweede konvooi in Litouwen. Commandant 13 Lichte Brigade Brigadegeneraal Gert-Jan Kooij: “We laten met onze strategische verplaatsing naar Litouwen zien dat we met onze mensen, ondersteunende eenheden en ons materieel in 4 dagen aan de oostgrens van het NAVO-grondgebied kunnen staan. Dit doen we om de vijand af te schrikken. Daarnaast om onze bevolking te laten zien dat ze op onze krijgsmacht kunnen rekenen om ons land en dat van onze bondgenoten te beschermen.”

Vrijheid bedreigd

Gevechtsgereedheid en inzetbaarheid is wat Kooij onderweg opviel. “Onze mensen beoefenden een grootschalig optreden in de volledige keten. Van Boxerchauffer tot de militairen van herstel, van logistiekeling tot de verzorgers van het transport. Overal zag ik geïntegreerd optreden van professionals. Die keten trainen en op elkaar ingespeeld raken, dat kun je niet simuleren. Dat moet je ‘in het echt’ beoefenen. Al is het maar om te zien waar je tegenaan loopt, denk bijvoorbeeld aan panne. Als het erop aankomt en onze vrijheid wordt bedreigd, dan zijn we met deze oefening voorbereid. Met deze strategische verplaatsing hebben we namelijk laten zien dat we er klaar voor zijn.”

De training begon al in april. Toen trainde de landmacht de alarmering. Hierna volgde een defensief-tactische training in Duitsland. Fase 3 was de strategische verplaatsing richting Litouwen.