Agent en echtgenote houden fietsendief aan

De agent zette rond 16.10 uur zijn fiets op de hoek van de Oude Markt. De verdachte stond bij de agent in de buurt, haalde een tang uit een tas en begon een fietsslot door te knippen. Daarop legitimeerde de diender zich en hield de verdachte aan. De vrouw van de agent waarschuwde ondertussen telefonisch de meldkamer. Toen de man er op zijn eigen fiets vandoor wilde gaan in de richting van de Heuvelstraat hield de vrouw hem tegen. Zo kon de agent de man beetpakken en nadat er andere agenten arriveerden is de verdachte in de boeien geslagen en afgevoerd.