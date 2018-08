Vermiste man zwaargewond aangetroffen in Vlaardingen

De vermiste man waar zaterdagmiddag een burgernetactie voor werd opgestart, is zwaargewond aangetroffen aan de Nijverheidsstraat in Vlaardingen.

Het slachtoffer bleek erg verward en kon weinig duidelijkheid geven. Hij vertelde dat hij was aangereden maar de verwondingen die de man heeft lijken daar niet op.

Tijdens het politieonderzoek werd een bloedspoor aangetroffen van 70 meter lang maar over de oorzaak van de verwondingen is weinig bekend geworden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij hopelijk later meer weet te vertellen van wat zich heeft afgespeeld. Ook zal de politie camerabeelden van omliggende bedrijven onderzoeken.