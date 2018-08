Wilders blaast cartoonwedstrijd af wegens islamitische dreiging

Wilders schrijft in een verklaring op Twitter dat hij de veelbesproken wedstrijd afgelast om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden. 'Veiligheid van mensen gaat voor alles', aldus WIlders.

Tekenwedstrijd

Op tien november wilde Wilders een tekenwedstrijd in de Tweede Kamer houden, waarbij mensen 10.000 dollar konden winnen met een spotprent over Mohammed. Maar volgens Wilders lopen de dreigementen 'de spuigaten uit'. Duizenden mensen zijn in Pakistan de straat opgegaan om te demonstreren ten Wilders en tegen Nederland. Wilders wil niet dat moslims de cartoonwestrijd aangrijpen om over te gaan tot geweld. Wilders in zijn verklaring: 'Maar het gaat niet alleen om mij. Inmiddels lopen ook anderen gevaar door alle dreigementen van extreme moslims die niet alleen mij maar heel Nederland als doelwit zien en meer van de dood en terreur houden dan van het leven.'